Müge Anlı yeni sezonu başlıyor: Müge Anlı yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi yayımlanan tanıtımlarla duyuruldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.