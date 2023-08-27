Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi açıklandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 16. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya devam edecek. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi açıklandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu.  23 Haziran 2023 tarihinde sezon finali yaparak 15. sezonunu geride bırakan Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu eylül ayında başlayacak. 

Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi açıklandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? - 1

Müge Anlı yeni bölümleri ile 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi açıklandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak? - 2

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.

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