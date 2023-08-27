Müge Anlı'nın yeni sezon tarihi açıklandı: Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı yeni bölümleri ile 4 Eylül Pazartesi izleyici karşısına çıkacak.Müge Anlı hafta içi her gün saat 10.00'da kaldığı yerden devam edecek.

Geride bıraktığı 15 sezonda 4392 kaybı bulan, 1025 aileyi kavuşturan ve 221 faili meçhul cinayetin çözümüne katkıda bulunan Müge Anlı, yeni sezonunda da Türkiye'nin günlerce konuşacağı dosyaları ele alacak.