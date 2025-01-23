Müge Anlı'ya damga vuran üfürükçü Gönül olayı nedir? Kendisini mehdi ilan eden Gönül Derman gözaltına alındı

Müge Anlı 'nın programında yine şaşırtıcı bir üfürükçü vakası gündeme geldi. Programa başvuran iki bilgisayar mühendisi, eşlerinin bir üfürükçünün sözleriyle evlerinden kaçtığını iddia etti. Kadınlar, birlikte kaçarken çocuklarını da yanlarına almışlardı. Olayın ayrıntıları hem aileleri hem de izleyiciler için büyük bir şok etkisi yaratt

Müge Anlı , yayına bağlanan Emine'nin açıklamaları karşısında çileden çıktı. Müge Anlı, "Kusura bakmayın arkadaşlar tıbbi bir şey söylüyorum: sen üfürükçünün aklıyla eltine büyü yaptırıp "İdrarını bağlayıp ağzından yaptıracağım" mesajına kahkaha atıyorsun.

ADI GEÇEN ÜFÜRÜKÇÜNÜN AÇIKLAMASI



İddiaların odağındaki üfürükçü ise "Benim okumam Emine'ye iyi geldi. Emine'yi eltilerinden birinin büyü yaptığı konusunda uyardım. Normalde söylemem ama çocuk olduğu için o kişinin adını verdim. Çocuğunu eltinin kucağına verme dedim" dedi.

Üfürükçü, "bana da ölüm büyüsü yapılmıştı. 38 kiloya düşmüştüm. Beni de biri okudu iyi oldum. Sonra efendimizi rüyamda gördüm. Benim de ilmim oldu. Home Office çalışıyorum. Danışmanlık yaptığım için vergi veriyorum" dedi.



Programda "Gerçekten inanılmaz! İnsanları kandırmak için her şeyi yapıyorsunuz. Ama bu çocukların hakkını kimseye yedirmem!" diyen Anlı, olayın çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini"manevi danışman" olarak tanıtan Gönül Derman Aytimur’un, insanların dini duygularını kullanarak para aldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Aytimur’un Nilüfer ilçesindeki 3 katlı evine baskın düzenledi. Oğlu ve köpeğiyle birlikte yaşayan Aytimur’un evinde 2 saat boyunca arama yapan ekipler, büyü yapımında kullanıldığı iddia edilen materyallere el koydu.