Müjde Uzman, Kral Kaybederse kadrosuna dahil oldu

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse , her Salı akşamı Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizinin kadrosuna Müjde Uzman dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncu dizide "Cansu" karakterine hayat verecek.

KADRODA KİMLER VAR?



Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Cemre Gümeli ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.



Yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınıyor.