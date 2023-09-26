Müjdemi İsterim filmi nerede çekildi, filmin oyuncu kadrosunda kimler var?

Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in seslendirdiği "Sigarası Yaldızlı" şarkısı ve klibi ile ilgi uyandıran Müjdemi İsterim filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.
Film, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikayesini anlatıyor.
MÜJDEMİ İSTERİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Müjdemi İsterim filmi İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi semtinde çekildi.
MÜJDEMİ İSTERİM FİLMİ KONUSU
Bulut, Leyla ile nişanlanmadan bir gün önce Müjde’nin çalıştığı kulübe gittiğinde, eski sevgilisi ile karşılaşır ve onun hamile olduğunu öğrenir. Genç kadın Bulut’u, Leyla'dan ayrılmaması durumunda, basına konuşmakla tehdit eder. Ne yapacağını bilemeyen Bulut, nişanından kaçmaya karar verir. Ancak kaçarken davetsiz bir misafirle karşılaşır. Müjde, Bulut’un arabasına saklanmıştır. Çok geçmeden ikili, nişanda bir cinayet işlendiğini, bu yüzden de polisin peşlerinde olduğunu öğrenir. Bulut ve Müjde, suçsuz olduklarını kanıtlamak için cinayeti kendi imkanları ile çözmeye karar verir.
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