Murat Bozok kimdir? Şef Murat Bozok'un biyografisi

Murat Bozok, 6 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra aşçılığı seçti. Amerika’ya yerleşerek Johnson & Wales Üniversitesi’ne kayıt oldu. Buradaki iki senelik eğitimini sürdürürken bir yandan da Rhode Island’daki restoranlarda çalışmaya başladı.

Mezun olduktan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini Hyatt Park Boston, Ritz Carlton New York ve Ritz Carlton Boston’da edinen Bozok, çok geçmeden Michelin kavramıyla tanıştı. Michelin yıldızlı restoranlarında çalıştı.

2009 yılında Türkiye’ye geri dönen Murat Bozok ‘Mimolett’ isimli fine-dining restoranını açtı. Mimolett ile sayısız ödüller kazanan Murat Bozok, uzun süredir düzenli olarak köşe yazarlığı yapmaktadır. Hem aşçılık eğitimi hem de danışmanlık hizmetlerine yoğun bir biçimde devam etmektedir.

İki adet gastronomi üzerine basılmış kitabı bulunmaktadır.