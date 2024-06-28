Müstakbel Damat nerede çekildi, oyuncuları kimler? (Müstakbel Damat oyuncu kadrosu)

Kıbrıslı bir ailenin kızına aşık olmasıyla, Kıbrıs'a gelen bir damat adayının yaşadıklarını konu alan Müstakbel Damat'ın başrollerini Ayrık’la beraber usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Hande Soral, Nilgün Kasapbaşoğlu, Yücel Erten, Bilge Şen, Suat Sungur gibi isimler yer alıyor.

Film, aniden evlilik kararı alan bir çiftin, kız tarafına bu evliliği duyurmak için gittikleri Kıbrıs'ta yaşadıkları olaylar etrafında dönüyor. Filmin çekimleri Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleşti.