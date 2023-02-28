Müzeyyen Yöndem'e ne oldu, bulundu mu? Olayla ilgili flaş gelişme

Bitlis'teki evinden arkadaşının yanına gitmek için çıkan Müzeyyen Yöndem, 4 yaşındaki oğlu Vefa Yöndem ile birlikte sırra kadem bastı. Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan talihsiz kadının kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin katillerini bulmak istediğini söyledi. O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren genç kız, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.

Kaybolduğu dönemde 28 yaşında olan Müzeyyen Yöndem'in kızı Merve Yöndem, annesi ile erkek kardeşinin katillerini bulmak istediğini söyledi. O dönemde yaşananların aydınlatılması gerektiğini dile getiren genç kız, şüpheli kaybın ardında 'Medeni' isimli bir kişinin olduğunu ifade etti.

Konunun tartışılmasının ardından olayın yaşandığı dönemde Yöndem Ailesi'nin komşusu olan Gülçeren Amaç da canlı yayına katıldı. Bahsedilen kişiyi tanıdığını ifade eden Gülçeren Amaç'ın cezaevinde kaldığı dönemde yazdığı bir mektup ortaya çıktı. Amaç'ın mektubunda, "Medeni Epcerev, beni de öldüreceğini söyledi" ifadelerine yer verdi.