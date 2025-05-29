Nail Kırmızıgül 11 yıl sonra yeniden Arka Sokaklar dizisinde (Cevher Şanlı kimdir?)

İlk bölümü 31 Temmuz 2006 tarihinde yayımlanan, Arka Sokaklar'da geçmişte özel harekatçı Cevher Şanlı rolüne hayat veren ünlü oyuncu Nail Kırmızıgül ekibe iddialı bir geri dönüş yapacak. Cevher Şanlı, Mesut’un özel harekat günlerinden eski dostu ve en büyük düşmanı... Mesut’a yenildiğini sandığımız son savaşın ardından, bazı ‘derin yapılar’ sayesinde ayakta kalmış ve onların güdümüne girmiş. Geçtiğimiz 11 yılda, savaş bölgelerinde istihbarat elemanı olarak imkansız görevleri başarmış, vazgeçilmez bir eleman haline gelmiş. Ancak geçen yıllar Mesut’a olan katıksız düşmanlığını ona unutturmamış. İşte bu yüzden savaş her zamankinden çetin geçecek.

"BAZI SAHNELER İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"



Bazı sahneleri çekmek için sabırsızlandığını da belirten Nail Kırmızıgül, “Diğer oyuncularla karşılıklı sahnelerimiz pek yoktu. Ama bu yeni versiyonda Mesut'un dışında da başka karakterlerle izleyiciyi hem gözyaşlarına boğacak hem de heyecandan nefessiz bırakacak karşılıklı oyunlar var. O sahneleri çekmek için ben de sabırsızlıkla bekliyorum” diyerek heyecanını ifade etti.