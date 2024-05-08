Nalan filmi oyuncuları kimler? (Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Nalan filmi zaman zaman beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2022 yılında vizyona giren filmin Star TV'nin 8 Mayıs 2024 tarihli yayın akışında yer alması nedeniyle Nalan filminin kadrosu ve konusu araştırılıyor. Peki, Nalan filmi oyuncuları kimler? İşte Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar...

Nalan filmi oyuncuları kimler? (Nalan filmi konusu ve oyuncu kadrosu)

Romantik komedi türündeki Nalan filmi, Nyaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor.Açelya Topaloğlu, Bülent Alkış ve Bahtiyar Engin'in başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Birsen Dürülü, Berna Koraltürk, Sergen Deveci Taha Ünal, Oğuz Haksever ve Hünkar Nihal Konar yer alıyor.

NALAN FİLMİ KONUSu

Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen iki yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir.

İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat konuk olur. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

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