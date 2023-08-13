Nalan filminin oyuncuları arasında kimler var? İşte Nalan filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Nalan filmi televizyonda ilk kez izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. 2022 yılında vizyona giren yerli film, televizyonda ilk kez Star Tv ekranlarında yer alacak. Peki, Nalan filminin oyuncuları arasında kimler var? İşte Nalan filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Nalan filminin oyuncuları arasında kimler var? İşte Nalan filminin konusu ve kadrosu hakkında bilgiler...

Nalan filmi beyaz perde ardından izleyicileriyle buluşuyor. Açelya Topaloğlu, Bülent Alkış ve Bahtiyar Engin'in başrollerini paylaştığı filmin kadrosunda Birsen Dürülü, Berna Koraltürk, Sergen Deveci Taha Ünal, Oğuz Haksever ve Hünkar Nihal Konar yer alıyor. 

NALAN KONUSU

Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen iki yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir.

İlk programında Nalan’ın eski sevgilisi rapçi Talat konuk olur. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

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