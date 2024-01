Nazlı Bulum kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Nazlı Bulum, 23 Aralık 1992 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılında henüz lisedeyken "Liseli Gençler Oyun Yazıyor!" isimli bir atölyede "Plastik Sınır" ve "Kişi Çevrimdışı" isimli iki oyun yazmıştır. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında, Yeni Metin, Yeni Tiyatro projesi kapsamında Liseli Gençler Oyun Yazıyor! atölyesine katılarak Kişi Çevrimdışı ve Plastik Sınır adlı iki kısa oyun yazdı. Uluslararası Leonardo Oyun Yazarlığı Müfredat ve Eğitimi Geliştirme Projesi'ne katıldı.



2021 yapımı sinema filmi "Hilal, Feza and Other Planets", yine 2021'de çekilen sinema filmi "Birlikte Öleceğiz"de rol almış ve 2020-2021 yılları arasında yayınlanan TV dizisi "Sadakatsiz"de Nil Tetik karakterini canlandırmıştır.