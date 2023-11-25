Ne Gemiler Yaktım dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler?

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.