Ne Gemiler Yaktım dizisinin yayın tarihi belli oldu: Ne Gemiler Yaktım dizisi oyuncuları kimler?

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ için geri sayım başladı. 4 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanmaya başlayacak dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
NE GEMİLER YAKTIM KONUSU
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.
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