Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler? (Ne Gemiler Yaktım kadrosu ve konusu)

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım yeni bölümleriyle devam ediyor. Dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.
NE GEMİLER YAKTIM KONUSU
Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın hikayesi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil), Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacak.
YASEMİN (Deniz Baysal)
Hayat mücadelesi veren, zeki, pratik ve potansiyeli çok yüksek bir kadın. Her zorluğa tek başına göğüs geren, kızını her şeyin üzerinde tutan yalnız, biraz da yorgun bir anne.
FİDAN (Devrim Özkan)
Zor güvenen, kimseye çabuk açılmayan, katı biri. Hayatta en çok kızını ve anne olmayı seviyor. Dışarıdan gelebilecek bir tehlikeye karşı her zaman tetikte.
TOPRAK (ERKAN KOLÇAK KÖSTENDİL)
Ağzı laf yapar, uyanıktır, dikkatlidir. Tezcanlı ve inatçı olması ona zaman zaman hata yaptırır. Düz bir adamdır; sevdiğini sever sevmediğini sevmez. Grisi yoktur, güvenilirdir.
RUTKAY (Berk Hakman)
Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.
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