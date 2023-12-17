Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler? (Ne Gemiler Yaktım kadrosu ve konusu)

Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım yeni bölümleriyle devam ediyor. Dizinin başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.



NE GEMİLER YAKTIM KONUSU

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’ın hikayesi iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil), Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacak.