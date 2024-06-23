"Ne Olacak Halim?" filminin oyuncuları kimler?

Başrollerini Emre Altuğ ve Algı Eke'nin paylaştığı romantik komedi tadında aile filmi olan Ne Olacak Halim adlı filmin konusu ünlü televizyon sunucusunun başından geçen komik hikayeler anlatılıyor. Filmde Emre Altuğ ve Algı Eke’nin yanı sıra Lemi Filozof, Selami Taner, Ömer Duran, Gökhan Eryılmaz, Selen Domaç, Volkan Baş da yer alacak. Ayrıca filmde çocuk oyuncu olarak Yaman Tümen, Atlas Öğün ve Bihter Yaman, bebek oyuncu olarak ise Uras Ege Limon yer alacak.

NE OLACAK HALİM KONUSU



Çocukken annesinin kendisini sürekli “baş belası” olarak görmesiyle çocuklara neredeyse düşman olan, aile olma yuva kurma fikrinden uzak playboy hayatı yaşayarak gününü gün eden meşhur sunucu Halim Pekyaman, bir gün canlı yayın esnasında çocuklar hakkında ileri geri konuşunca seyirci tarafından “çocuk düşmanı” ilan edilir. Kanaldan apar topar kovulmasının yanı sıra toplumsal bir linçe uğrayan Halim’in hayatı bir anda alt üst olur. Çareyi Kuşadası’nda henüz hiç görmediği yatırım amaçlı aldığı bir yazlık eve sığınmakta bulan “çocuk düşmanı” Halim Pekyaman, kaderin garip bir cilvesiyle, kocası tarafından terk edildiği için 4 çocuğuyla tek başına hayat mücadelesi veren temizlikçi Melek’le tanışır ve ona aşık olur. Ve yine kaderin kendisine ördüğü ağlar sayesinde Melek’in 4 çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalan Halim, oldukça zor durumlara düşer. Acaba Halim Pekyaman İstanbul’daki eski şaşaalı hayatını unutup, yeni ve mütevazi hayatına alışarak bir aile babası olmayı başarabilecek, mutluluğu ve huzuru bulabilecek midir? Yoksa İstanbul’daki kurulu düzenine ve renkli hayatına geri dönmeyi mi yeğleyecektir?