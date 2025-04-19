"Ne Olacak Halim" filminin oyuncuları kimler? "Ne Olacak Halim" filmi konusu ve oyuncu kadrosu

"NE OLACAK HALİM?" FİLMİ KONUSU



Çocukken annesinin kendisini sürekli “baş belası” olarak görmesiyle çocuklara neredeyse düşman olan, aile olma yuva kurma fikrinden uzak playboy hayatı yaşayarak gününü gün eden meşhur sunucu Halim Pekyaman, bir gün canlı yayın esnasında çocuklar hakkında ileri geri konuşunca seyirci tarafından “çocuk düşmanı” ilan edilir. Kanaldan apar topar kovulmasının yanı sıra toplumsal bir linçe uğrayan Halim’in hayatı bir anda alt üst olur. Çareyi Kuşadası’nda henüz hiç görmediği yatırım amaçlı aldığı bir yazlık eve sığınmakta bulan “çocuk düşmanı” Halim Pekyaman, kaderin garip bir cilvesiyle, kocası tarafından terk edildiği için 4 çocuğuyla tek başına hayat mücadelesi veren temizlikçi Melek’le tanışır ve ona aşık olur. Ve yine kaderin kendisine ördüğü ağlar sayesinde Melek’in 4 çocuğuna bakıcılık yapmak zorunda kalan Halim, oldukça zor durumlara düşer. Acaba Halim Pekyaman İstanbul’daki eski şaşaalı hayatını unutup, yeni ve mütevazi hayatına alışarak bir aile babası olmayı başarabilecek, mutluluğu ve huzuru bulabilecek midir? Yoksa İstanbul’daki kurulu düzenine ve renkli hayatına geri dönmeyi mi yeğleyecektir?