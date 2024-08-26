Neler Oluyor Hayatta Programı'nın yeni sunucusu Ferda Yıldırım kimdir?

Ferda Yıldırım 28 Nisan 1977 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olan Ferda Yıldırım, Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikasına sahiptir. Radyoculuk kariyerinde Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda çalışmıştır.



Ferda Yıldırım'ın 1999'da televizyonculuğa geçişi Kanal D ile olmuştur. Kanal D'nin ana haber bülteninin sunuculuğunu yapan Ferda Yıldırım, daha sonra Habertürk ve Cine5 kanallarında da aynı pozisyonda çalışmıştır. Beyaz TV'de de 10 sene boyunca ana haber sunuculuğu yapan Yıldırım, aynı kanalda "Her Açıdan" isimli televizyon programını sunmuştur. Bu program ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Ödül Töreni'nde "Yılın Güncel Programı Medya Oskarı" ödülüne layık görüldü.



2018'de iş insanı Mehmet Yılmazoğlu ile nikah masasına oturdu.