Sabah programlarından biri olan "Neler Oluyor Hayatta?" yeni sezon tarihi belli oldu. Program, ekranlara dönüşüyle birlikte gündemdeki gelişmeleri, magazin dünyasındaki son haberleri ve dikkat çeken konuklarıyla izleyicileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.



YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sunuculuğunu Ferda Yıldırım ve Hakan Ural'ın üstlendiği Neler Oluyor Hayatta, yeni sezonuyla 1 Eylül Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün 09.00'da izleyicilerle buluşacak. Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın bilgisayar marifetiyle yer aldığı tanıtım filmi, gerçek hayatla sanal alem arasındaki ince çizgiye gönderme yaptı.