Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisi, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
"NEVZAT" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK
6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Çağdaş Onur Öztürk katıldı. Ünlü oyuncu, Ömer'de Gamze'nin çalıştığı bankanın bölge müdürü "Nevzat" karakterine hayat verecek.
ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?
Çağdaş Onur Öztürk, 16 Ağustos 1979 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Ege Ünversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniverstesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü'ne girdi ve mezun oldu. Konservatuvar yıllarda "Gazi" dizisinde rol alarak televizyon dünyasına adım attı. Öztürk, sonrasında "Sakarya Fırat", "Kuzey Güney", "Yaz'ın Öyküsü", "Diriliş Ertuğrul" ve "Avlu" gibi yapımlarda rol aldı.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer dizisi, 30 Ekim Pazartesi akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Şükran'ın Nilüfer ile ilgili gerçeği öğrenmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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