Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı diziye yeni bir oyuncu dahil oldu.

Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisi, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Başrollerini , Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

"NEVZAT" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Çağdaş Onur Öztürk katıldı. Ünlü oyuncu, Ömer'de Gamze'nin çalıştığı bankanın bölge müdürü "Nevzat" karakterine hayat verecek.

Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu - 1

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

Çağdaş Onur Öztürk, 16 Ağustos 1979 yılında Sivas’ta dünyaya gelmiştir. Ege Ünversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Anadolu Üniverstesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü'ne girdi ve mezun oldu. Konservatuvar yıllarda "Gazi" dizisinde rol alarak dünyasına adım attı. Öztürk, sonrasında "Sakarya Fırat", "Kuzey Güney", "Yaz'ın Öyküsü", "Diriliş Ertuğrul" ve "Avlu" gibi yapımlarda rol aldı.

Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu - 2

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer dizisi, 30 Ekim Pazartesi akşamı 29. bölümüyle ekrana geldi. Dizide; Şükran'ın Nilüfer ile ilgili gerçeği öğrenmesi dikkat çekti. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

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