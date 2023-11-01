Nevzat geliyor: Ömer dizisine yeni oyuncu

Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisi, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.



"NEVZAT" KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

6 Kasım Pazartesi akşamı 30. bölümüyle ekrana gelecek olan Ömer dizisine, Çağdaş Onur Öztürk katıldı. Ünlü oyuncu, Ömer'de Gamze'nin çalıştığı bankanın bölge müdürü "Nevzat" karakterine hayat verecek.