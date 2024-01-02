Nihat Altınkaya kimdir, Survivor All Star'da neden yok?

Survivor All Star ekran macerasına 1 Ocak Pazartesi günü başladı. Hızlı bir başlangıç yapan yarışma programındaki eksiklik dikkat çekti. Yarışmada adı geçen Nihat Altınkaya'nın görüntülerde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Peki, Nihat Altınkaya kimdir, Survivor All Star'da neden yok?

Nihat Altınkaya kimdir, Survivor All Star'da neden yok?

All Star macerası başladı. Ancak kadroda yer alacağı açıklanan ilk isim olan Nihat Altınkaya, yarışmacılar arasında yer almadı. Kırmızı takım üyelerinden olan Nihat Altınkaya'nın durumuyla ilgili açıklama geldi. Acun Ilıcalı, Altınkaya'nın sağlık sorunları nedeniyle yarışmaya ilerleyen tarihlerde dahil olacağını duyurdu.

Nihat Altınkaya kimdir, Survivor All Star'da neden yok? - 1

NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?

28 Eylül 1979 tarihinde Karabük’te dünyaya geldi. Rizeli bir ailenin ortanca çocuğu olan Altınkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Karabük’te almıştır. İki kız kardeşi vardır. Annesi banka memuresidir, babası ise demir çelik işiyle uğraşmıştır. Karabük Demir Çelik Lisesinde ve Ankara Emlak Bankası Spor Kulübünde iki sene profesyonel voleybol oynadı. On yedi yaşındayken sakatlandığı için voleybolu bıraktı, Ayvalık'ta bir gece kulübünde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra İstanbul'a taşındığında buradaki gece kulüplerinde çalışırken boks eğitimi aldı, Fenerbahçe Boks Kulübünde bulundu. Yolda yürürken keşfedilmiş ve önce modellik sonra oyunculuk yapmaya başlamıştır. İstanbul’da yaşamaktadır. Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

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