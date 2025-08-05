Nilüfer Sultan'ı canlandıracağı iddia edildi: Alina Boz Kuruluş Osman'a mı katıldı?

Kuruluş Osman‘ın yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Orhan bey dönemini anlatacak olan dizinin yeni yönetmeni Bülent İşbilen olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin yeni sezonu için Alina Boz'un da adı geçiyor. Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’nun Osman Bey’i yeni dönemde Cihan Ünal’ın oynayacağı dizinin başrol kadın karakteri Nilüfer Sultan için Alina Boz‘la görüşüldü. Boz, geçen sezon Bozdağ Film‘in TRT1 için çektiği "Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde Cihangir Ceyhan‘la başrol oynamıştı.



MALTUN HATUN İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR



Bozdağ Film‘le görüşen Alina Boz‘un teklifi kabul edip etmeyeceği henüz netleşmedi. Dizinin Malhun Hatun’uyla ilgili Nebahat Çehre‘nin yanı sıra Bennu Yıldırımlar ve Nazan Kesal‘ın da adı geçiyor.