NTV'den "Söz ve Müzik: Ferdi Tayfur" belgeseli

Yavuz Hakan Tok’un kaleme aldığı metinler, Suat Kavukluoğlu’nun editörlüğü ve Selçuk Sefer Kök’ün prodüktörlüğüyle hazırlanan bu özel belgeselde, Ferdi Tayfur’un hayatı, şarkıları ve müziği bir kez daha gündeme geliyor.



HAYATININ DÖNÜM NOKTALARI



“Huzurum Kalmadı”dan “İçim Yanar”a kadar milyonlarca dinleyici tarafından ezbere söylenen şarkıları…



Sinema salonlarını dolduran filmleri, izdiham yaşanan konserleriyle...



Arabesk müziğin en büyük efsanelerinden Ferdi Tayfur’un büyük zorluklar ve acılarla sıfırdan zirveye uzanan hayatı…

