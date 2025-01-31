NTV'den "Söz ve Müzik: Ferdi Tayfur" belgeseli
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un hayatı ve müziği, Söz ve Müzik: Ferdi Tayfur belgeseliyle NTV’de ekranlara geliyor.
Yavuz Hakan Tok’un kaleme aldığı metinler, Suat Kavukluoğlu’nun editörlüğü ve Selçuk Sefer Kök’ün prodüktörlüğüyle hazırlanan bu özel belgeselde, Ferdi Tayfur’un hayatı, şarkıları ve müziği bir kez daha gündeme geliyor.
HAYATININ DÖNÜM NOKTALARI
“Huzurum Kalmadı”dan “İçim Yanar”a kadar milyonlarca dinleyici tarafından ezbere söylenen şarkıları…
Sinema salonlarını dolduran filmleri, izdiham yaşanan konserleriyle...
Arabesk müziğin en büyük efsanelerinden Ferdi Tayfur’un büyük zorluklar ve acılarla sıfırdan zirveye uzanan hayatı…
ÖZEL RÖPORTAJLAR VE ARŞİV BELGELERİ
Ferdi Tayfur’un yakın dostları ve çalışma arkadaşlarıyla yapılan özel röportajlar, arşivlerden çıkan nadir kayıtlar ve belgeler, Tayfur’un bilinmeyen yönlerini gün yüzüne çıkarıyor.
Söz ve Müzik: Ferdi Tayfur belgeseli 1 Şubat Cumartesi, saat 21.00’de NTV’de...
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