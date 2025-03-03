Nursel Ergin kimdir, hastalığı ne?

Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunuyor. Daha önce, Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı.



Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. 2021 yılında başladığı (4. sezon) Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu 5 Temmuz 2024 tarihindeki 6. sezon finali itibarıyla bırakmıştı. Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. 2023 yılında çift boşandı. 44 yaşındaki Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

