Nursel Ergin kimdir, hastalığı ne?
Nursel Ergin ile Mutfak Bahane, 3 Mart Pazartesi günü ekran macerasına başlayacak. "Var mısın Yok musun?" yarışma programı ile ünlenen ve sonrasında sunduğu programlarla adından söz ettiren sunucu Nursel Ergin'in hayatı merak ediliyor. Peki, Nursel Ergin kimdir, hastalığı ne?
Var Mısın Yok Musun yarışması ile tanınan Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunuyor. Daha önce, Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı.
Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. 2021 yılında başladığı (4. sezon) Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu 5 Temmuz 2024 tarihindeki 6. sezon finali itibarıyla bırakmıştı. Nursel Ergin 2017 yılında Murat Akyer ile evlendi. 2023 yılında çift boşandı. 44 yaşındaki Nursel Ergin'in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.
SON DURUMUNU AÇIKLADI
YouTube'da Yasemince İtiraflar programına konuk olan "Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada. Bana çok şey yapıldı. Çok haksızlığa uğradım. Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum" dedi.
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