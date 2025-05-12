O Ses Türkiye 2025 birincisi Mert Özer kimdir?

Mert Özer, 2025 O Ses Türkiye yarışmasının şampiyonu oldu. Görme engelli olan ve Gökhan Özoğuz'un takımında yarışan Özer, finaldeki etkileyici performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazanarak birinciliğe ulaştı.



MERT ÖZER KİMDİR?

18 yaşında olan Mert Özer, küçüklüğünden itibaren müzikle ilgilenmeye başladı ve çeşitli zorluklara rağmen Berklee College of Music'i burslu olarak kazandı. 2025 sezonunda O Ses Türkiye yarışmasında Gökhan Özoğuz’un takımında yer alarak finale yükselmişti.



Yarışmanın ilk bölümlerinde hayatı hakkında bilgi veren Özer; "Adım Mert Özer, 18 yaşındayım, lise son sınıftayım. 5-6 yaşımdan itibaren müzikle ilgileniyorum. Müzik okullarında okumaya çalıştım ama belli kaynaklardan dolayı sorun yaşadım devam edemedim. ABD'de Berkeley okulunu bursla kazandım. Küçüklüğümden beri O Sesi izliyorum. 4 Türkçe ve 2 yabancı şarkı seçmiştim." ifadelerini kullandı.