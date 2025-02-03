O Ses Türkiye başlangıç tarihi belli oldu: İşte yeni jüri üyeleriyle ilk tanıtım

Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı O Ses Türkiye başlangıç tarihi belli oldu.

Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.

Eğlenceli anların yaşandığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı O Ses Türkiye ilk bölümüyle 8 Şubat'ta TV8'de...