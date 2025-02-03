O Ses Türkiye başlangıç tarihi belli oldu: İşte yeni jüri üyeleriyle ilk tanıtım
Heyecanla beklenen O Ses Türkiye 2025'in başlayacağı tarih belli oldu. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
Son olarak 2022 yılında izleyici karşısına çıkan O Ses Türkiye için geri sayım başladı. Jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Gökhan Özoğuz ve Hadise'nin yer alacağı O Ses Türkiye başlangıç tarihi belli oldu.
Merakla beklenen O Ses Türkiye 2025, 8 Şubat 2025 Cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek. O Ses Türkiye'nin ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
Eğlenceli anların yaşandığı ve birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı O Ses Türkiye ilk bölümüyle 8 Şubat'ta TV8'de...
"PANİKLEDİM AMA ÇOK KEYİFLİYMİŞ"
Öte yandan Melike Şahin, geçtiğimiz günlerde yarışma hakkında ilk kez konuşmuştu.
Ünlü şarkıcı, "İnanılmaz hala şoku atlatabilmiş değilim. Çok eğlenceliymiş, çok keyifliymiş. Şimdi tabi ben en acemileri olduğum için bir süre 'nasıl olacak?' diye panikledim. Ama Hadise, Gökhan ve Beyazıt o kadar tatlı ve yardımcı ki. Sürekli bir destek halindeyiz birbirimize. Tatlı kapışmalar da oluyor. Ben tabii tam ısınamadım ama beni şöyle bir bekleyin 5. ya da 6. bölümde akacağım gibi hissediyorum" demişti.
"TEKLİF GELDİĞİNDE ÇOK ŞAŞIRDIM"
Yarışma için teklif aldığında yaşadığı şaşkınlığı anlatan Melike Şahin, "Çok şaşırdım. 'Yani ben ne alaka' diye düşündüm. Sonra enine boyuna düşününce 'ya neden olmasın, çok eğlenceli bir şeye benziyor' dedim. Gerçekten de öyleymiş ama" ifadelerini kullanmıştı.
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