O Ses Türkiye finalisti Funda Kayacık kimdir, kaç yaşında?

Funda Kayacık, O Ses Türkiye 2025 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Finalist isimlerden Funda Kayacık'ın Eurovision şampiyonu Nemo'nun The Code şarkısını söylemesi büyük beğeni topladı.



FUNDA KAYACIK KİMDİR? O Ses Türkiye'de Beyazıt Öztürk'ün ekibinde yer alan Funda Kayacık, 1998 yılında dünyaya geldi. Seslendirme sanatçısı olarak kariyerine genç yaşta adım attı. İlk olarak 2016 yılında dublaj sektörüne giriş yapan Kayacık, "rabarba" olarak bilinen toplu dublaj çalışmalarında yer alarak bu alandaki yeteneğini geliştirdi.



Müziğe olan ilgisi nedeniyle konservatuvara yöneldi ve opera eğitimi aldı. Haliç Üniversitesi Konservatuvarı'nın Opera bölümündan yüksek onur belgesi ile mezun oldu.