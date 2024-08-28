Ölümüne Aşk filminin oyuncuları kimler?

Oyuncu kadrosunda Murat Akkoyunlu, Fulya Zenginer, Suat Zungur, Ayten Uncuoğlu, Bülent Çolak ve Kaan Yılmaz’ın yer aldığı Ölümüne Aşk filmi 2023 yılında vizyona girmişti.



Evin kahyası Tahsin'in, evin hizmetlisi Ayperi'ye olan gizli duygularını ifade çabaları yanında Ayperi'nin tamamen reflekse ve kazaya dayalı sebep olduğu ölümler üzerine kurulu komedi ve dram karışımı bir filmdir.



ÖLÜMÜNE AŞK KONUSU



Televizyonda ilk kez yayınlanacak romantik komedi türündeki filmin konusu ise şöyle; Altınel ailesinin yanında uzun yıllardır bahçıvanlık yapan Tahsin, evde beş aydır hizmetçi olarak çalışan güzel Ayperi’ye abayı yakar. Ailenin tatile çıkmasıyla, Ayperi’ye açılmakta, aşkını itiraf etmekte zorlanan Tahsin’in aradığı fırsatı ayağına gelir. Fakat ailesiyle gitmeyen evin haylaz oğlu Timuçin’in gece yarısı aniden arkadaşlarıyla birlikte eve gelmesi her şeyi değiştirir.



