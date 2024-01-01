Ömer dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Star TV'nin 1 Ocak 2024 tarihli yayın akışı nedeniyle Ömer dizisinin yeni bölüm tarihi merak edildi. Gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle sosyal medyaya zaman zaman konu olan Ömer dizisi en son 25 AralıK'ta izleyicilerle buluşmuştu. Peki, Ömer dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Ömer dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayının ilk haftası reklam anlaşmaları ve planlamalarının belirlenmesi nedeniyle birçok dizi ekran macerasına verdi. Bu hafta birçok dizinin yayınlanmaması nedeniyle, Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Ömer dizisinin 38. bölüm tarihi araştırılıyor.

Ömer dizisi bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? - 1

ÖMER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 25 Aralık'ta izleyicilerle buluşulan Ömer dizisi 8 Ocak Pazartesi günü 38. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Yayınlanan fragmanla yeni bölüm tarihi duyurulurken gelişmelere dair ilk ipuçları da paylaşılmış oldu.

TELEVİZYON HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...