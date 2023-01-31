Ömer dizisi dün akşama damga vurdu: Reytinglerde birinci oldu!

Ömer dizisinin Gamze'si Gökçe Bahadır'ın oynadığı diziler ve efsane karakterleri Haberi Görüntüle

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden Ömer dizisi, reyting listesinde ilk sırada yer alarak zirveye yerleşti. Dizi, 30 Ocak akşamı yayınlanan bölümüyle AB kategorisinde birinci oldu.

OGM Pictures ve Star’ın sevilen dizisi Ömer, AB’de 7,69 reyting ve 18,74 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı. Ömer, ABC1 kategorisinde 6,09 reytingle üçüncü sırada, Total’de ise 5,31 reyting alarak dün gecenin en çok seyredilen işlerinden oldu.

Sosyal medyada da ilgi gören dizi, başarılı oyunculuklarının yanı sıra sevilen diyalogları ile de adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuklarıyla göz dolduran dizinin oyuncuları da sosyal medyada konuşuldu. Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, dün akşam 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ömer'in son bölümüne; Gamze’nin evlilik teklifini reddetmesi sonrası Süreyya ile izdivaç yoluna giren Ömer’in Gamze’ye verdiği son şans damga vurdu. Ömer’in son bölümünde yaşananları öğrenmek için tıklayın...

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





Ömer’in Gamze’ye olan aşkı için beslediği umuda ve Gamze’nin arada kalmasına sosyal medyadan yorum yağdı. İşte o yorumlardan bazıları...



“Ömer son bir umut Gamze'nin kal demesini bekliyor”

“Gamze cesaret edebilecek mi?”

“Ah Ömer, Süreyya’nın duyguları ne olacak şimdi?”

“Ömer, Süreyya’yı gidecek başka yolu kalmadığı için kabul etti”

“Ömer’in aşkı için gösterdiği çaba”

“Seni sevene gitmenin önemini anladığında bambaşka olacak Ömer”

“Ömer aşkından vazgeçemiyor”

“Gamze’nin yerinde olmak istemezdim”

“Gamze nasıl ‘kal’ desin ki”