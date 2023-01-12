Ömer dizisi nerede çekiliyor, hangi günler yayınlanıyor?

Başarılı oyuncuları bir araya getiren Ömer dizisi 9 Ocak Pazartesi günü ekran macerasına başladı. İlk bölümüyle sosyal medyada beğeni toplayan Ömer, Twitter’da TT listesinde yer aldı.

ÖMER DİZİSİ KONUSU

Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.



‘Ömer’, yeni bölümleriyle her Pazartesi 20.00’de Star’da.



ÖMER DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Oyuncuları kadar kadrosuyla da dikkat çeken Ömer dizisinin çekim yerleri merak konusu oldu. Bir mahallede geçen dizi, Kuzguncuk Selimiye civarlarında çekiliyor