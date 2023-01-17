Ömer dizisi sosyal medyanın gündeminde

Pazartesi akşamları Star'da yayınlanan, başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar’ın yer aldığı Ömer, başarılı oyunculuklarıyla sosyal medyada da beğeni topladı.

Ömer ve Gamze'nin aşkları, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.



OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlanacağı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven ve Melike Güner yer alıyor.

Ömer dizisinin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı otururken, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.



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ÖMER DİZİSİNİN KONUSU



Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.

ÖMER 3. BÖLÜM FRAGMANI