Ömer dizisi üç kategoride de birinci oldu (6 Kasım reyting sonuçları)

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin dün akşam yayınlanan 30. bölümüne Nilüfer'in Tahir'in kızı çıkması ve Gamze ile Ömer arasında bankanın bölge müdürü Nevzat nedeniyle çıkan tartışma damga vurmuştu.



Ömer, dün akşam yayınlanan bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 6 Kasım Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.