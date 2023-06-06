Ömer dizisi yine zirvede

Başrollerinde Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Star’ın sevilen dizisi "Ömer", reyting sıralamasında AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu. Ömer, AB’de 5,18 reyting 15,84 share, ABC1’de ise 5,65 reyting ve 14,78 share’e ulaştı.

ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Ömer" dizisinin 5 Haziran akşamı yayınlanan 20. bölümünde; Gamze'nin eski eşi Haluk'un yaptıkları ve Tuna'nın annesiyle Ömer'in evlendiğini öğrenmesi dikkat çekti. İşte yaşananlar...