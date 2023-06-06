Ömer dizisi yine zirvede

Başrollerinde Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Star’ın sevilen dizisi "Ömer", reyting sıralamasında AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu. Ömer, AB’de 5,18 reyting 15,84 share, ABC1’de ise 5,65 reyting ve 14,78 share’e ulaştı.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ömer" dizisinin 5 Haziran akşamı yayınlanan 20. bölümünde; Gamze'nin eski eşi Haluk'un yaptıkları ve Tuna'nın annesiyle Ömer'in evlendiğini öğrenmesi dikkat çekti. İşte yaşananlar...
Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve kendisinden yaşça küçük Ömer’in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın yer alıyor.