Ömer dizisi zirvedeki yerini koruyor

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın yer alıyor.



Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve kendisinden yaşça küçük Ömer’in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.



ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



"Ömer" dizisinin 29 Mayıs akşamı yayınlanan 19. bölümüne; Gamze ile Ömer'in giderek köşeye sıkışması ve Haluk'un gelişi damga vurdu. İşte yaşananlar...