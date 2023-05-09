Ömer dizisi zirvedeki yerini koruyor

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Star’ın sevilen dizisi "Ömer", AB’de 6,41 reyting ve 17,60 share, ABC1’de 6,28 reyting ve 14,61 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve kendisinden yaşça küçük Ömer’in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.