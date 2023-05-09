Ömer dizisi zirvedeki yerini koruyor

Başrollerinde Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın yer aldığı Star’ın sevilen dizisi "Ömer", AB’de 6,41 reyting ve 17,60 share, ABC1’de 6,28 reyting ve 14,61 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.
Ömer dizisi, yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve kendisinden yaşça küçük Ömer’in tüm imkansızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.
Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.
Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın yer alıyor.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Ömer" dizisinin 8 Mayıs akşamı yayınlanan 16. bölümünde; Süreyya'nın sözleriyle içine kurt düşen Erdal'ın Gamze ve Ömer'i birlikte görmesi bölüme damga vurdu. İşte yaşananlar...