Ömer dizisi zirvedeki yerini koruyor

Başarılı oyuncuları bir araya getiren dizide; Ömer’i Selahattin Paşalı, Ömer’in büyük bir aşkla bağlandığı Gamze karakterini ise Gökçe Bahadır canlandırıyor. Barış Falay’ın Ömer’in babası Reşat, Merve Dizdar'ın ablası Nisa karakterini canlandırdığı dizinin başlıca rollerinde Zerrin Sümer, Gülçin Kültür Şahin, Onur Bilge, Gamze Karaduman, Serpil Gül, Muharrem Türkseven, Melike Güner, Simay Barlas, Tayanç Ayaydın yer alıyor. Ömer; yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahalledeki camii hocasının oğlu Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu ediniyor.



Ömer, herkesi karşısına alma pahasına Süreyya’dan ayrılıp nişanı bozar, Gamze ise ani bir kararla Erdal’la evlilik yolunda ilk adımını atar. Nisa ise Hakan’ın ani dönüşüyle şaşkınlık yaşar ancak yeniden Tahir’in baskısına uğramamak için bu ani dönüş karşısında suskunluğunu korur.