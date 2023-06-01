Ömer dizisinde Gamze'nin eski eşi Haluk göründü: Ömer dizisinin Haluk'u Rüzgar Aksoy kimdir?

Ömer dizisinde Gamze'nin eski eşi Haluk göründü.  Ömer'e 19. bölümde dahil olan Haluk Tezel karakterine Rüzgar Aksoy hayat veriyor. Peki, Ömer dizisinin Haluk Tezel'i Rüzgar Aksoy kimdir?

Ömer dizisinde Gamze'nin eski eşi Haluk göründü: Ömer dizisinin Haluk'u Rüzgar Aksoy kimdir?

Rüzgar Aksoy, başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu.  Rüzgar Aksoy, Gamze'nin eski eşi, Tuna'nın babası "Haluk Tezel" rolüne hayat veriyor.

RÜZGAR AKSOY KİMDİR?

Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde Radyo Sinema bölümünde eğitim alan ünlü isim, Haliç Üniversitesi konservatuarında oyunculuk üzerine yüksek lisans yaptı. "Kuruluş Osman" adlı dizide canlandırdığı "Turgut Alp" karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 

Oyunculuğa "Adanalı" dizisiyle adım atan Rüzgar Aksoy, daha sonra "Serçe", "Türkan", "Annem Uyurken", "Ah Neriman", "Kara Sevda", "Yüz Yüze"gibi yapımlarda rol aldı.

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