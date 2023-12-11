Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet göründü: İzzet'i canlandıran oyuncu kim?

Son olarak Deniz Işın ile Çağdaş Onur Öztürk'ün dahil olduğu Ömer dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar katıldı. Ali Düşenkalkar Eskişehir’de çekilen Gönül Dağı’na kısa bir süre önce veda etmişti.
Başarılı tiyatrocunun yeni dizisi belli oldu. Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi, Ömer, Tahir ve Nisa'nın amcası "İzzet" karakterine hayat verecek. Sözü geçen sert bir mafya olan İzzet, “Ömer” dizisinde tansiyonu yükseltecek.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, 1961 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı.
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