Ömer dizisinde Reşat'ın kardeşi İzzet göründü: İzzet'i canlandıran oyuncu kim?

Son olarak Deniz Işın ile Çağdaş Onur Öztürk'ün dahil olduğu Ömer dizisinin kadrosuna Ali Düşenkalkar katıldı. Ali Düşenkalkar Eskişehir’de çekilen Gönül Dağı’na kısa bir süre önce veda etmişti.

Başarılı tiyatrocunun yeni dizisi belli oldu. Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi, Ömer, Tahir ve Nisa'nın amcası "İzzet" karakterine hayat verecek. Sözü geçen sert bir mafya olan İzzet, “Ömer” dizisinde tansiyonu yükseltecek.