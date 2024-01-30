Ömer dizisinde Yaman öldü mü? Ahmet Haktan Zavlak'tan veda paylaşımı

Diziye veda eden Ahmet Haktan Zavlak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zavklak; "Ağlayarak izlediğiniz bölümden yüzümde kocaman bir gülümsemeyle gidiyorum. Çünkü sıcacık bir aile ortamında çalıştım ve biliyorum ki bir daha karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.