Ömer dizisinde Yaman öldü mü? Ahmet Haktan Zavlak'tan veda paylaşımı

Ömer dizisininin yayınlanan son bölümüne Yaman karakteri damga vurdu. Yaman'ın başına gelenler herkesi darmadağın etti. Peki, Ömer dizisinde Yaman öldü mü?

Ömer dizisinde Yaman öldü mü? Ahmet Haktan Zavlak'tan veda paylaşımı

Başrollerini Barış Falay, Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 41. bölümünde acı bir veda yaşandı. Ahmet Haktan Zavlak'ın hayat verdiği Yaman, aldığı bıçak darbesi ardından hayatını kaybetti.

Ömer dizisinde Yaman öldü mü? Ahmet Haktan Zavlak'tan veda paylaşımı - 1

Diziye veda eden Ahmet Haktan Zavlak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zavklak; "Ağlayarak izlediğiniz bölümden yüzümde kocaman bir gülümsemeyle gidiyorum. Çünkü sıcacık bir aile ortamında çalıştım ve biliyorum ki bir daha karşılaşacağız." ifadelerini kullandı.

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