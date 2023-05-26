Ömer dizisine yeni oyuncu

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden "Ömer" dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu katılacak.