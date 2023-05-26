Ömer dizisine yeni oyuncu

Star TV'nin sevilen dizisi Ömer, her pazartesi izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerini Barış Falay, Gökçe Bahadır ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu katılıyor.

Ömer dizisine yeni oyuncu

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve mahallenin müezzini Ömer’in tüm imkânsızlıklara rağmen tutunacakları aşklarını konu eden "Ömer" dizisi gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Başrollerini Barış Falay, ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu katılacak.

Ömer dizisine yeni oyuncu - 1

GAMZE'NİN ESKİ EŞİ GELİYOR

Son olarak "Kuruluş Osman" dizisinde rol alan Rüzgar Aksoy, "Ömer" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide 19. bölüm itibariyle izleyici karşısına çıkacak olan Aksoy, Gamze’nin eski eşi Haluk Tezel’e hayat verecek.

Rüzgar Aksoy'un canlandıracağı "Haluk Tezel" rolüyle Gamze ile Ömer’in hayatındaki tansiyonu iyice yükselteceği öğrenildi.

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Ömer 19. bölüm fragmanı: Kimseler duymadan boşanacaksınız!

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