Ömer dizisine yeni oyuncu: Reşat'ın ağabeyi geliyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.



Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.

ÖMER'İN AMCASINA HAYAT VERECEK

Son olarak Deniz Işın ile Çağdaş Onur Öztürk'ün dahil olduğu Ömer'in kadrosuna Ali Düşenkalkar katıldı. Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi, Ömer, Tahir ve Nisa'nın amcası "İzzet" karakterine hayat verecek.