Ömer dizisine yeni oyuncu: Reşat'ın ağabeyi geliyor

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisi, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor.
Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla çok beğenilen "Ömer" dizisine yeni bir oyuncu dahil oluyor.
ÖMER'İN AMCASINA HAYAT VERECEK
Son olarak Deniz Işın ile Çağdaş Onur Öztürk'ün dahil olduğu Ömer'in kadrosuna Ali Düşenkalkar katıldı. Ünlü oyuncu, dizide Reşat'ın ağabeyi, Ömer, Tahir ve Nisa'nın amcası "İzzet" karakterine hayat verecek.
ALİ DÜŞENKALKAR KİMDİR?
Kıbrıs Türkü tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Düşenkalkar, 1961 yılında dünyaya geldi. 1983 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu. Mezun olduktan sonra, İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı. Yaklaşık 38 oyunda oyuncu, yönetmen ve yardımcı yönetmen olarak görev yaptı. Birçok dizi ve filmde de rol alan ve kariyerine aktif olarak devam eden Düşenkalkar, son olarak "Gönül Dağı" adlı dizide rol aldı.
ÖMER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer dizisi, 4 Aralık Pazartesi akşamı 34. bölümüyle ekrana geldi. Diziye; Ömer ve Tuna ile oradan oraya savrulmaktan sıkılan Gamze'nin ev tutması damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...
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