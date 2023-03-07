Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

Tayanç Ayaydın, Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ekranların tanıdık simalarından olan Tayanç Ayaydın, başrollerini Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Selahattin Paşalı'nın paylaştığı diziye Doktor Erdal karakteriyle katıldı. Peki,Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

Tüm imkansızlıkların karşısına aşkı koyan hikayesiyle ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Star’ın sevilen dizisi Ömer’in kadrosuna başarılı oyuncu Tayanç Ayaydın dahil oldu. Tayanç Ayaydın, Doktor Erdal Aksu rolüyle izleyici krşısına çıktı.

Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında? - 1

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayaydın, 'Aliye' dizisindeki Doktor Kahraman rolüyle çıkış yaptı. 

Tayanç Ayaydın, 'Sakarya Fırat', 'Hayat Şarkısı', 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Tozluyaka' gibi birçok yapımda rol aldı.

ÖZEL HAYATI

Tayanç Ayaydın 2011 yılında Bulut Köpük ile evlendi. 4 ay süren bu evliliğinin ardından 2015 yılında ikinci evliliğini Amerikalı öğretmen  Sally Ghalayini ile yaptı.

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