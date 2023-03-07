Ömer dizisinin Doktor Erdal'ı Tayanç Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

TAYANÇ AYAYDIN KİMDİR?

Tayanç Ayaydın, 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi Tercüman Lisesi ve İstek Vakfı Lisesi'nde tamamladı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ayaydın, 'Aliye' dizisindeki Doktor Kahraman rolüyle çıkış yaptı.



Tayanç Ayaydın, 'Sakarya Fırat', 'Hayat Şarkısı', 'Kırgın Çiçekler', 'Bir Zamanlar Kıbrıs', 'Tozluyaka' gibi birçok yapımda rol aldı.

ÖZEL HAYATI

Tayanç Ayaydın 2011 yılında Bulut Köpük ile evlendi. 4 ay süren bu evliliğinin ardından 2015 yılında ikinci evliliğini Amerikalı öğretmen Sally Ghalayini ile yaptı.