Ömer dizisinin Engin'i Özgür Daniel Foster kimdir?

Özgür Daniel Foster 2 Temmuz 1997 tarihinde Marmaris’te dünyaya geldi. Lise döneminde eş zamanlı olarak Marmaris Müjdat Gezen Sanat Merkezinde Drama Eğitimi alan oyuncu ardından Akademi 35.5’ta Temel Sahne Sanatları ve Kamera Önü Oyunculuk Eğitimi’ni tamamladı. Foster 2019 yılında yönetmenliğini Leyla Yılmaz’ın üstlendiği ‘Bilmemek’ filmiyle kamera karşısına geçti. Ardından ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’, ‘Aşk 101’, ‘Annemizi Saklarken’, ‘Kuş Uçuşu’ gibi başarılı projelerde yer alan oyuncu ‘Tozluyaka’da ‘Ege’ karakterine hayat vermişti.