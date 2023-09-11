Ömer dizisinin Nilüfer'i Damla Makar kimdir?

Tiyatro ve dizi oyuncusu Damla Makar, 1996 İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdikten (2020) sonra Aleksander Zelwerowicz Sanat Akademisinde oyunculuk eğitimi aldı.



Öğrencilik yıllarında Ankara’daki tiyatrolarda oynamış, ayrıca Avrupa’nın çeşitli kentlerinde tiyatro sahnelerine çıkmış olan Damla Makar, ilk dizi deneyimi olarak 2021’de Seni Çok Bekledim dizisinde, ardından Üç Kuruş dizisinde rol aldı. Ömer dizisinin 2.sezonunda kadroya dahil olan Makar, mahalleye dönüşü ortalığı karıştıracak olan şarkıcı Vicdan'ın kızı Nilüfer'i canlandıracak.