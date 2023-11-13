Ömer dizisinin Nurettin'i Bora Sivri kimdir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı, senarist Bora Sivri, 2 Şubat 1965 tarihinde dünyaya geldii. Gerçekleştirdiği birçok seslendirme ve Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde canlandırdığı Cevher Zazaoğlu karakteriyle ismini geniş bir kitleye duyurdu.

Sanat yaşamına önce Ankara'daki amatör tiyatro topluluklarında sahneye çıkarak başlayan Bora Sivri birçok dizi projesinde yer aldı. İstanbul'a yerleşerek tiyatro dışında da sinema ve dizi filmlerle oyunculuğu sürdüren sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmakta, senaryo yazmaktadır.