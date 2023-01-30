Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir?

Simay Barlas, Star ekranlarının iddialı pazartesi dizisi Ömer’e dahil oldu. Ömer dizisinin 4. bölümünde ilk kez görülecek olan Simay Barlas, Süreyya karakterine hayat verecek. Peki, Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir?

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir?

Simay Barlas  17 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümünden mezun olduktan sonra ekran projelerine dahil oldu. 

İlk oyunculuk deneyimini ''Paramparça'' dizisnde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Simay Barlas; Adı Efsane, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerin kadrosunda yer aldı.

 ''Zalim İstanbul'' dizisinde Damla karakterine hayat veren Simay Barlas, asıl çıkışını Murat Yıldırım ile başrollerini paylaştığı Aziz dizisinde hayat verdiği Efnan karakteri ile sağladı.

Ömer dizisinin Süreyya'sı Simay Barlas kimdir? - 1

Simay Barlas son olarak Star Tv'nin yayınlandığı günlere damgasını vuran Ömer dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Simay Barlas Ömer kadrosuna dahil oldu

Simay Barlas Ömer kadrosuna dahil oldu

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