Ömer dizisinin Zerrin'i Aybike Turan kimdir?

Aybike Turan 8 Temmuz 1988'de yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. İki yaşındayken ailesiyle İzmir'e yerleşti.



2006 yılında Karşıyaka Anadolu Lisesi'nden mezun olup, endüstri mühendisliği okumak için İstanbul'a, Sabancı Üniversitesine geldi. Bir yandan mühendislik okurken bir yandan da her zaman yapmak istediği tiyatro ile ilgilenmeye başladı. 2011 yılında üniversiteden mezun oluncaya kadar tiyatro kulübünde aktif olarak görev aldı; oyunculuk ve yönetmenliğin yanında kulüp başkanlığı da yaptı.



2011 senesinde Şahika Tekand Studio Oyuncuları'na başladı ve iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Aynı zamanda Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans yapmaya başladı ve 2014 yılında tezini vererek mezun oldu.







Maltepe Üniversitesi Sinema Tv bölümünde sanatta yeterlilik doktorası yapmaya başladı. Oyuncu ve yönetmen arasındaki ilişkiyi incelediği belgesel filmi üzerinde çalışmaya ve aynı konu üzerinde tezini yazmaya devam ediyor.



Hem sahne üstünde hem de kamera karşısında çeşitli projelerde yer aldı. Ayrıca İstanbul Drama Sanat Akademisi ve Ragıp Savaş Sanat Akademisi'nde yaratıcı drama eğitimi verdi.



2019 yılında Duygu Serin ve Melda Narin Güler ile birlikte Bi'Tık Tiyatro'yu kurdu. Ekibin ilk oyunu olan "45 Saniye" yi yazdı, yönetti ve oyunda aynı zamanda oyuncu olarak da rol aldı.



İleri seviye ingilizce, başlangıç seviyesinde fransızca ve işaret dili bilmektedir.