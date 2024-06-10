Ömer karakteri Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım'dan veda paylaşımı

Yıldırım, oynadığı karaktere; "Mirayımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım.Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEŞKİLAT SENİ BULUR " sözleriyle veda etti.