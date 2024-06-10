Ömer karakteri Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım'dan veda paylaşımı

Murat Yıldırım iki sezondur başrol oynadığı "Teşkilat" dizisine veda editti. Ömer karakterine hayat veren Yıldırım, veda paylaşımında bulunarak "ayrılık" haberlerini doğruladı.

Ömer karakteri Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım'dan veda paylaşımı

Pazar akşamları yayımlanan "Teşkilat" dizisinin sezon finaline Ömer karakterine hayat veren Murat Yıldırım'ın vedası damga vurdu.

Ömer karakteri Teşkilat dizisinden ayrıldı mı? Murat Yıldırım'dan veda paylaşımı - 1

Yıldırım, oynadığı karaktere; "Mirayımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat’a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım.Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. TEŞKİLAT SENİ BULUR " sözleriyle veda etti.

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