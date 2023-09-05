Ömer yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

11 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLIYOR

Öte yandan tanıtımla birlikte Ömer'in yeni sezon başlangıç tarihi de belli oldu. 22. bölümüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan dizi, 11 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara dönecek.

Ömer yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...