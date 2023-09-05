Ömer yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer" dizisinin yeni sezon tanıtımı merak uyandırdı. 22. bölmüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan Ömer dizisinin başlangıç tarihi belli oldu.

Ömer yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

Star TV ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Hazırlıkları süren ve ikinci sezonda kadroya birçok yeni oyuncunun dahil olduğu Ömer'den ilk tanıtım yayınlandı.

ÖMER YENİ SEZONDAN İLK TANITIM

Başrollerini Selahattin Paşalı ve 'ın paylaştığı Ömer yeni sezon ilk tanıtımda; Gamze'nin gidişiyle yıkılan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti.

11 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLIYOR

Öte yandan tanıtımla birlikte Ömer'in yeni sezon başlangıç tarihi de belli oldu. 22. bölümüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan , 11 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara dönecek.

Ömer yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...

Ömer yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu - 1

ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Ömer sezon finalinde yaşananlar...

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