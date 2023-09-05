Ömer yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu

Star TV ekranlarında pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Ömer dizisinin yeni sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Hazırlıkları süren ve ikinci sezonda kadroya birçok yeni oyuncunun dahil olduğu Ömer'den ilk tanıtım yayınlandı.
ÖMER YENİ SEZONDAN İLK TANITIM
Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer yeni sezon ilk tanıtımda; Gamze'nin gidişiyle yıkılan Ömer'in kendini içkiye vermesi dikkat çekti.
11 EYLÜL PAZARTESİ BAŞLIYOR
Öte yandan tanıtımla birlikte Ömer'in yeni sezon başlangıç tarihi de belli oldu. 22. bölümüyle ikinci sezon açılışını yapacak olan dizi, 11 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara dönecek.
Ömer yeni sezonun ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi akşamı Star'da...
ÖMER SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
12 Haziran akşamı yayınlanan 21. bölümüyle sezon finali yapan "Ömer" dizisine Haluk'un Gamze'den vazgeçmemesi ve Ömer ile Gamze'nin ayrı düşmesi damga vurdu. İşte Ömer sezon finalinde yaşananlar...
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