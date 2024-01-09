"Ömer" zirveyi kaptırmıyor: Üç kategoride de birinci oldu

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı "Ömer"in 38. bölümünde; Reşat'ın ağabeyi ile karşı karşıya gelişi ve Ömer'in Gamze'nin hamile olduğunu öğrenmesi dikkat çekti.

Ömer dizisi dün akşam yayınlanan bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 8 Ocak Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

Yapımını OGM Pictures’ın, yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Ömer’in yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Cem Karcı oturuyor, senaryosunu ise Gülizar Irmak kaleme alıyor.



ÖMER 39. BÖLÜM FRAGMANI